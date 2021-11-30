Hacze giden avukatı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Gebze'de haciz işlemleri için evine gelen avukat Ersin Arslan’ı silahla vurarak öldüren Yavuz Yazıcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Gebze’de, 16 Mart 2021 tarihinde haciz işlemleri için evine gelen avukat Ersin Arslan'ı (27) silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Yavuz Yazıcı'nın yargılandığı davanın karar duruşması dün görüldü.
Davayı karara bağlayan Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Yavuz Yazıcı'yı “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Cezada indirim uygulamayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.