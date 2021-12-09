Hakkari’de araziye gizlenen 295 kilo uyuşturucu bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, araziye gizlenen 270 kilo eroin ile 25 kilo metamfetamin ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yüksekova ilçesi kırsalında operasyon düzenledi.

Narkotik köpeklerin de kullanıldığı operasyonda, araziye gizlenen 270 kilo eroin ve 25 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucuyla ilgili şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

SOYLU: GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Hakkari Yüksekova’da bugün, jandarmamız tarafından; 270 kilogram eroin, 25 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 2021 yılı içerisinde toplam 7 ton eroin, 21 bin litre asetik anhidrit ele geçirildi. Kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. DHA

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