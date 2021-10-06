Hakkari’de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalar neticesinde 1 adet drone, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet mayın, 2 adet anti tank mayını olmak üzere çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

* İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

* Bu çalışmalar kapsamında; 5 Ekim 2021 günü merkez kırsal alanında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando Birlikleri tarafından icra edilen operasyonda; 1 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet mayın, 2 adet anti tank mayını, 1 adet elektrikli fünye, 7 adet keskin nişancı tüfek fişeği, 75 adet 5.56 çapında fişek, 10 kilogram A-4 olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 1 adet M-16 tüfek susturucusu, 1 adet dron, 15 adet dron anteni, 12 adet batarya, 1 adet sabit telsiz, 6 adet drona ait kılıf, 3 adet güç kablosu, 1 adet adaptör, 1 adet uzaktan kumanda, 4 adet tüfek temizleme kiti ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. (İHA)