Halı saha maçında fenalaştı, kurtarılamadı

Muğla'nın Ula İlçesinde halı saha maçında fenalaşarak hastaneye kaldırılan evli ve 2 çocuk sahibi 45 yaşındaki Fikri Akkaya hayatını kaybetti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay Muğla’nın Ula İlçesi Kızılyaka Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam 19:00 ile 20:00 saatleri arasında oynanan halı saha maçında 45 yaşındaki Fikri Akkaya fenalaştı.

Arkadaşları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verilmesi sonrası bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Akkaya tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aksaz’da çalışan evli ve 2 çocuk sahibi Akkaya’nın kalp krizi nedeniyle vefat ettiği düşünülüyor. (İHA)

İlginizi Çekebilir Direksiyon başında kalp krizi geçiren akademisyen kurtarılamadı