Halk otobüsünde akılalmaz kare! Onlarca insanın hayatını riske attı

Sakarya’nın Akyazı ve Adapazarı ilçeleri arasında sefer yapan halk otobüsünün şoförü, seyir halindeyken cep telefonuyla maç izledi. Hem kendi hayatını hem de yolcuların hayatını tehlikeye atan sürücü, bir yolcu tarafından görüntülendi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Akyazı ve Adapazarı ilçeleri arasında sefer yapan halk otobüsünün şoförü, bir yandan araç kullanırken bir yandan da otobüsün gösterge bölümüne koyduğu cep telefonuyla maç izledi.

Hem kendi hayatını hem de yolcuların hayatını tehlikeye atan sürücünün rahat tavırları büyük tepki topladı. Sürücünün seyir halindeyken maç izlediği anlar ise bir yolcu tarafından görüntülendi. (İHA)

