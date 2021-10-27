Hapis cezasıyla aranan 8 FETÖ’cü yakalandı

Adana’da FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle hapis cezası alan 2’si komiser yardımcısı, 1’i baş polis, 8 hükümlü yakalandı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘FETÖ/PDY üyeliği’ suçundan hapis cezası kesinleşen 2'si komiser yardımcısı, 1'i baş polis, 5'i polis memuru olan 8 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç komiser yardımcıları Turgay S., Murat K. baş polis Mahmut E. ile polis memurları Ahmet T., Ahmet A., Adem B. ile 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Muzaffer K. ve Ercan O. evlerine yapılan baskınla yakalandı.

Örgütün gizli haberleşme programı ‘ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen firari hükümlüler, yakalanıp işlemleri için emniyete getirildi. Burada işlemleri tamamlanan hükümlü FETÖ'cüler, önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü.