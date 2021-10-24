Haraç aldıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde sanayi esnafından haraç aldıkları iddia edilen 6 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekipler, başka mağdurları belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri bir esnaftan B.Ö isimli şüphelinin haraç aldığı ve zorla senet imzalatılmaya çalıştığı ihbarı üzerine, çalışma başlattı.

Mağdur G.A. ile buluşan şüpheliler, polis ekiplerince takibe alındı. Şüphelilerin bindiği otomobili durduran ekipler, Ç.I, B.Ö, B.Ö.Ö, T.Y, S.B. ve M.T’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde G.A’nın verdiği 3 bin lira ile pala diye tabir edilen bıçak ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (İHA)