Hasan ve Hüseyin Karacan kardeşlerden haber alınamıyor
Bursa'nın Kestel ilçesinde kafe işleten Hasan (34) ve Hüseyin (31) Karacan kardeşlerden haber alınamıyor. İznik Gölü çevresinde arama-kurtarma çalışması başlatan jandarma ve AFAD ekipleri, kıyıda kardeşlere ait olduğu belirlenen kıyafet ve cüzdan buldu.
Bursa’nın Kestel ilçesinde kafe işleten Hasan ve Hüseyin Karacan kardeşler, sabah saatlerinde bir arkadaşlarından kendilerini İznik ilçesine götürmesini istedi.
İznik’e giden kardeşlerden haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, bölgede arama-kurtarma çalışması başlatırken, İznik Jandarma Komutanlığı’na bağlı bot timleri ve AFAD ekipleri de arama çalışmalarını göl çevresinde yoğunlaştırdı.
Göl kıyısında kardeşlere ait olduğu belirlenen kıyafet ve cüzdanları bulan AFAD ekipleri şişme botlarla göl yüzeyinde, balık adamlar ise dalış yaparak çalışmaları sürdürüyor. DHA