Hastane bahçesinde taburcu edilen adamın çıplak cesedi bulundu

Bursa’da 25 Ağustos günü sabah saatlerinde araçtan düşen ve kafa travması sonucu Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavisinin ardından taburcu edilen 70 yaşındaki Mehmet Demir’in, hastane arkasındaki tel örgülerin yanında çıplak cesedi bulundu.

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Bursa Şehir Hastanesinin arkasındaki boş arazide evsel atık topladığını söyleyen geri dönüşüm toplayıcısı erkek cesedi buldu.

Durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri yaptıkları incelemelerde cesedin 3 gün önce ambulansla hastaneye getirilen Mehmet Demir'e ait olduğunu belirledi.

Ekipler, Demir'in ayın 25'inde araçtan düşme sonucu kafa travması şikayetiyle ambulansla Şehir Hastanesine kaldırıldığını, burada yapılan muayenenin ardından herhangi olumsuz bir bulguya rastlanmadığı için taburcu edildiğini saptadı.

Hastanenin arkasındaki boş arsada yanında bavuluyla çıplak vaziyette bulunan Demir'in cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Kağıt toplayıcı, ilk ifadesinde kızını hastaneye getirdiğini ve arka tarafta atık toplarken cesedi gördüğünü söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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