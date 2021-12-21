Hastanede dehşet! Kendisi satırla, kız arkadaşı makasla saldırdı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde hastanede güvenlik görevlisine satırla ve makasla saldıran şahıs ile kız arkadaşı gözaltına alındı.

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Tolga İ. birlikte yaşadığı ve Dalaman Devlet Hastanesi'nde tedavi gören kız arkadaşı Elif Ö. ile görüşmek istedi. Ancak hastanenin güvenlik görevlisi, kadının acil serviste tedavisinin devam ettiğini belirterek bu isteği geri çevirdi.

Bunun üzerine sinirlenen Tolga İ. yanında taşıdığı satırla güvenlik görevlisi ile o esnada orada bulunan doktor ve hemşireye saldırmaya başladı.

İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Tolga İ.'yi yakalayan ekipler, kelepçe takacakları sırada, bu defa da tedavisi devam eden Elif Ö. hastaneden aldığı makas ile etrafa saldırmaya başlaydı. Polis tarafından etkisiz hale getirilen kadın da gözaltına alındı.

İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılırken, Tolga İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi, Elif Ö.ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (İHA)