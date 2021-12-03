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Hastanede husumetli ailelerin kavgası

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, hastanede husumetli iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.

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Hastanede husumetli ailelerin kavgası

Siverek Devlet Hastanesi’nde bugün öğle saatlerinde aralarında husumet olan Yıldız ve Çay ailelerinin fertleri karşılaşınca tartışla çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet ve Abbas Çay ile Burhan Yıldız, bıçakla yaralandı.

İlk müdahaleleri acil serviste yapılan yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Çay ile Burhan Yıldız, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri, olayların daha fazla büyümemesi için hastane çevresinde önlem aldı. (DHA)

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