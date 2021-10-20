Hastaneye gitmek istemeyen yaşlı kadın bıçak çekip çocuklarını rehin aldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hastaneye sevki yapılacak olan yaşlı kadın, çocuklarını bıçak dayayarak rehin aldı. Polis ekipleri tarafından sakinleştirilen kadın, hastaneye kaldırıldı.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi’nde yaşayan ve psikolojik sorunları olan 70 yaşındaki Seher T., kendisini hastaneye sevk etmek için gelen sağlık ekipleriyle gitmek istemedi.

Israr üzerine Seher T., bıçak çekerek çocuklarını rehin aldı. Daha sonra bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin çabaları sonrasında güçlükle sakinleştirilen yaşlı kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansa alınan Seher T., tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)