Hatay’da 2 milyon lira değerinde tarihi eser ele geçirildi

Hatay’da M.Ö. 2000 yılına ait ve piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu tahmin edilen tarihi eserler ele geçirildi. Operasyon kapsamında iki kişi gözaltına alındı.

Can ÇAPAR

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Hatay'ın Antakya ilçesinde S.A. isimli şahsın M.Ö. 2000 yılına ait ve piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon TL olduğu tahmin edilen tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisini alan Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.

Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Defne İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan operasyon sonucunda şüpheliler S.A., M.E. ve O.B. isimli şahıslar eski tunç dönemine ait 9 parça halinde tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ile birlikte yakalandı.

Operasyonda yakalanan 3 kişi gözaltına alınırken tarihi eser niteliğindeki malzemeler Hatay Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.