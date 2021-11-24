Hatay’da 228 kaçak göçmen yakalandı

Hatay’da güvenlik birimlerinin kaçak göçmenlere yönelik düzenlediği operasyonda 228 Suriye uyruklu şahıs yakalandı. Operasyonda 4 organizatör de gözaltına alındı.

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Hatay İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya/Bohşin ve Apaydın mahallelerinde ülkeye yasadışı giriş yapan göçmenlerin saklandığı bilgisi üzerine adreslere operasyon düzenlendi.

Antakya İlçe Jandarma dedektifleri JASAT ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Bohşin Mahallesi'nde organizatör C.B.Y. ile Apaydın Mahallesi'nde organizatörler S.Y., A.S. ve A.Ç isimli şahısların evinde arama yapıldı. Evlerde Suriye uyruklu 228 şahıs bulundu.

228 Suriye uyruklu şahıs, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'nde teslim edilirken, 4 organizatör de gözaltına alındı.

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