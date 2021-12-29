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Hatay’da 6 bin 280 litre sahte içki ele geçirildi: 2 gözaltı

Hatay'da yılbaşı öncesi jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 6 bin 280 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Yayınlanma: 14:06 - 29 Aralık 2021 Güncellenme:
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi Samandağı ilçesi Tekebaşı Mahallesi’nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Baskında, farklı boyutlarda plastik bidonlar içerisinde bin litre satışa hazır ve 5 bin 280 litre de fermenteye bırakılmış toplam 6 bin 280 litre sahte içki ile 1 damıtma ünitesi ve 1 kaynatma kazanı ele geçirildi. Olayla ilgili H.İ ve G.İ gözaltına alındı. DHA

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