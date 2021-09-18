Haberler - Günün İçinden

Hatay’da heyelan: Samandağ-Arsuz yolu trafiğe kapandı

Hatay’ın Samandağ ile Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan çevreyolu dün gece meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Hatay’da heyelan: Samandağ-Arsuz yolu trafiğe kapandı

Edinilen bilgiye göre, hafta içi etkili olan sağanak yağış nedeniyle Samandağ-Arsuz çevreyolunda kaya parçaları yola düştü. Küçük ve büyük kaya parçalarının düştüğü yol geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Kapatılan yolun, dağ eteklerinin bakımı ve asfaltın temizliği sonrası yeniden ulaşıma açılacağı öğrenildi. Yoldan geçmek üzere gelen otomobiller tek tek geri gönderildi. İHA

Heyelan oldu, sular kesildi, imam gitti, cami kapandı ama evler boşalmadı İlginizi Çekebilir Heyelan oldu, sular kesildi, imam gitti, cami kapandı ama evler boşalmadı

 