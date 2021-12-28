HDP ilçe binasına saldırı
İstanbul'da Bahçelievler HDP (Halkların Demokratik Partisi) İlçe Başkanlığına elinde kurusıkı silahla giren bir kişi hareketli anlar yaşanmasına sebep oldu.
İstanbul'da Bahçelievler HDP İlçe Başkanlığına saldıran, alkollü olduğu öne sürülen ve partililerce darp edildiği için bir fırına kaçan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin ilk bilgilere göre, sosyal medyada bir hesaptan tehdit aldığı, bu sebeple parti binasına gittiği öne sürüldü.