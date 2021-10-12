Helenistik döneme ait 10 heykeli 2 milyon TL’ye satarken yakalandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Helenistik döneme ait olduğu saptanan 10 heykeli sivil jandarmalara 2 milyon TL'ye satmaya çalışan kişi eserlerle birlikte yakalandı.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın menteşe ilçesinde yaşayan U.Ü. isimli şahsa yasa dışı yollardan temin ettiği 10 bronz heykelciği sivil jandarma ekiplerine 2 milyon TL’ye satmaya çalışırken suçüstü yapıldı.

Jandarma ekipleri şahsın üzerinde ve evinde yaptıkları aramada 7 adet insan figürü ve üç adet tarihi eser niteliği taşıyan eserleri ele geçirdi.

U.Ü. jandarma tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Muğla Jandarma İl Komutanlığı'na götürüldü. U.Ü. ‘nün sorgulanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.