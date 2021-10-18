İBB asırlık hanı sanat merkezine dönüştürecek

İBB ile Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı arasında, İstanbul’un en eski finans merkezi olan Beyoğlu Galata’daki St. Pierre Han’ın restorasyonu kapsamında protokol imzalandı. İmza töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu köklü tarih ve o eşsiz birikim, eşsiz kültür, iyi yönetilme ve geleceğe bu anlamda çok sağlıklı bir şekilde taşınmalı. Bu manada miraslarımızı korumak, tekrar hayata kazandırmak ve gelecek nesillere sağlıklı bir biçimde aktarılması sorumluğumuz var” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul'un en eski finans merkezi olarak bilinen ve kaderine terk edilen Beyoğlu Galata'daki Saint Pierre Han (Sen Piyer Han), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı iş birliği ile restore edilecek.

İBB ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı arasında St.Pierre Han Restorasyon Projesi Tanıtım Programı kapsamında protokol imzalandı. St. Pierre Han içerisinde gerçekleştirilen imza töreni; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı Başkanı Enver Yücel'in katılımıyla gerçekleştirildi.

“İSTANBUL'UN EŞSİZ BİRİKİMİ GELECEĞE TAŞINMALI”

St.Pierre Han'ın İstanbul için önemine dikkat çeken İmamoğlu, İBB ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı arasında çok hızlı bir iş birliği gerçekleştirildiğini belirtti. İmamoğlu, “Muhtemeldir ki içindeki anılar, içindeki birçok hafıza ortaya çıktıkça bizi çok etkileyecek ve İstanbul’un aslında ne kadar kıymetli olduğunu, taşına, toprağına not düşülen birçok konuda ne kadar hassas davranmamız gerektiğini, korumamız gerektiğini bir kez daha burada canlı canlı yaşayacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

İstanbul'un içinde barındırdığı, tarihi ve kültürel varlıklarıyla dünyada sayılı şehirlerden biri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Bu köklü tarih ve o eşsiz birikim, eşsiz kültür, iyi yönetilme ve geleceğe bu anlamda çok sağlıklı bir şekilde taşınmalı. Bu manada miraslarımızı korumak, tekrar hayata kazandırmak ve gelecek nesillere sağlıklı bir biçimde aktarılması sorumluğumuz var” dedi.

İBB MİRAS'IN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

İBB olarak, kentin tarihi ve kültürel varlık mirasını korumakla yükümlü olduklarının altını çizen İmamoğlu, bu kapsamda oluşturdukları “İBB Miras” kurumunun önemine dikkat çekti. İmamoğlu, St.Pierre Han restorasyonunda 3 ana hedef olacağını kaydeden İmamoğlu, “Geçici ve kalıcı sergi salonları olacak. Kütüphane, atölyeler ve kültürel etkinlik alanlarının özellikle İstanbul kültür-sanat yaşamında çok değerli bir yeri olacağını şimdiden görüyorum” dedi.

“BU İŞ BİRLİĞİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı Başkanı Yücel de “İstanbul'umuzda bu çok değerli binanın ayağa kalkması için çok çalıştık, uğraştık. Sayın Belediye Başkanı'na, Ekrem Bey’e durumu anlattığımız zaman, hemen ertesi günü koştu Ekrem Bey buraya geldi. Ben de hayret ettim; bu sürat… Geldik ve üç ay sonra şimdi burada sizlere projeyle ilgili bilgiler veriliyor. Biz, bu iş birliğini çok önemsiyoruz. Sayın Başkan’a, Ekrem İmamoğlu Bey'e çok çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

OSMANLI BANKASI'NA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Konuşmaların ardından, Polat ve Yücel arasında, İmamoğlu'nun şahitliğinde, restorasyon amaçlı protokol imzalandı. St.Pierre Han, İBB ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı arasında imzalanan protokol ile restore edilecek. Restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra, kültür sanat merkezi olarak İstanbullunun kullanımına açılacak.

1771-1775 yılları arasında Fransızlar tarafından inşa edilen İstanbul'un en önemli tarihi sokaklarından birinde yer alan St. Pierre Han, uzun yıllar Fransız tüccarlarını ağırladı, 1863'te de Osmanlı Bankası'na ev sahipliği yaptı.

İçinde 14'üncü yüzyıldan kalma izler de taşıyan konsoloslukların, büroların yer aldığı, Mimarlık Odası'nın da temellerinin atıldığı han, İstanbul'un kozmopolitliğini gösteren en önemli yapılardan biri olarak önemini koruyor.