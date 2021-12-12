İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı

İstanbul Kurtköy'de İETT otobüsü önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı.

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Kaza, saat 10.00 sıralarında Pendik Ankara Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre İngiltere’de yaşayan Türk çift, kiraladıkları otomobili teslim etmek üzere Kurtköy’e doğru yola çıktı.

Çift kullandıkları otomobille Ankara Caddesi’nde ilerlerken sinyal verdikten sonra yolun sağına yanaşmaya çalıştı. O sırada aynı istikametteki İETT otobüsünün sürücüsü, çiftin kullandığı otomobili fark edemedi.

İETT otobüsü, önünde ilerleyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde bulunan iki kişi yakındaki benzin istasyonu çalışanları tarafından araçtan çıkarıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye sevk edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.