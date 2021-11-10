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İETT şoförüne darp girişimi kamerada

İstanbul Esenler'de bir grup, trafikte yol verme yüzünden tartıştıkları İETT şoförüne saldırarak darp etmeye kalkıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırılan olay cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yayınlanma: 22:05 - 10 Kasım 2021 Güncellenme:
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Olay, akşam saatlerinde Birlik Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, İETT şoförü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında trafikte yol verme tartışması çıktı.

Hafif ticari araçtan inen 5 kişi, İETT şoförüne saldırarak darp etmeye kalkıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle olay büyümeden sonlandı.

YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hafif ticari araçtan inenlerin İETT şoförüne saldırdıkları ve çevredekilerin araya girerek olayı sonlandırdığı görülüyor.  DHA

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