Iğdır’da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı

İran'dan kaçak yollarla Türkiye'ye gelen Afganistan uyruklu vatandaşların bulunduğu minibüs, Iğdır'da virajlı yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 3 kaçak göçmen yaralanırken, şoför ile yaklaşık 25 kaçak göçmenin ise yaya olarak bölgeden uzaklaştığı öğrenildi.

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Kaza, geç saatlerde Iğdır’a bağlı Kervansaray köyü yakınlarında meydana geldi. Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesine bağlı Sulucem bölgesinden aldığı Afgan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 04 AKK 509 plakalı minibüs, Iğdır’a bağlı Kervansaray köyü yakınlarında virajlı yolda kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Yan yatan minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu arada araçta bulunan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 25 kaçak göçmen ile sürücünün olay yerinden yaya olarak kaçtıkları öğrenildi.

Yaralanan 3 kişi, ilk tedavilerini ardından ambulanslarla hastaneye götürülürken, jandarma ise kazadan sonra kaçan sürücü ve kaçak göçmenlerin yakalanması için çalışma başlattı. DHA

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