İki kardeş 10 gün arayla coronadan öldü

Zonguldak'ta corona virüse yakalanan kardeşini ziyarete gelen Bülent Ulubay 10 gün önce yakalandığı corona virüs salgını dolayısıyla hayatını kaybetti. Ağabeyin ardından kardeşi İsmail Ulubay da tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre kentte uzun yıllar muhtarlık yapan Bülent Ulubay’ın kardeşi İsmail Ulubay bir süre önce corona virüse yakalanarak tedavi altına alındı. Kardeşini ziyaret için İstanbul’dan Zonguldak’a gelen ağabey Bülent Ulubay da corona virüse yakalanınca tedavi altına alındı.

Ağabey Bülent Ulubay geçen 23 Kasım günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gözyaşlarıyla toprağa verilen Bülent Ulubay’ın ardından kardeşi İsmail Ulubay da yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde hayatını kaybeden İsmail Ulubay, kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. (İHA)

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