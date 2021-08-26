İki otomobil kavşakta çarpıştı: Göktuğ öldü, Tuğba yaralı

Eskişehir'de kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Göktuğ Karahan (22) hayatını kaybetti, Tuğba Çatırlar Köseoğlu yaralandı. Kaza anı ise kavşaktaki güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 21inci Cadde kavşağında meydana geldi. Tuğba Çatırlar Köseoğlu, kullandığı 26 ABZ 172 plakalı otomobille, kavşakta Göktuğ Karahan yönetimindeki 26 GA 199 plakalı otomobile ve daha sonra 26 S 0344 plakalı servis minibüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüleri Köseoğlu ve Karahan yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Köseoğlu ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine, Göktuğ Karahan ise Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada araçtan dışarı savrularak ağır yaralandığı belirlenen Göktuğ Karahan, yoğun bakım servisinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer otomobil sürücüsü Tuğba Çatırlar Köseoğlu’nun ise kolunda kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kavşaktaki güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.