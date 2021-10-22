İkiz plakalı araç PTS kameralarına takıldı

Nevşehir'de aracının ön ve arka plakaları farklı olan araç, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameraları sayesinde yakalandı.

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Standart boyut

Nevşehir – Kayseri karayolu üzerinde bulunan araç plaka tanıma sisteminin ,Nevşehir’e giriş yapın giriş yapan 50 ABC *** plakalı aracın ‘Tescil Kaydı Yok’ şeklinde uyarı vermesi sonrasında araç Avanos ilçesi girişinde durduruldu.

Aracın yapılan kontrolünde; aracın gerçek plakasının 50 ACB *** olduğu ve aracın arka kısmında takılı olduğu, ön tarafta ise 50 ABC *** harf ve rakam grubundan oluşan plakanın takılı olduğu tespit edildi.

6 BİN 887 TL CEZA

Avanos Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda araç sürücüsü yakalanırken, hakkında ‘Resmi Belgede Sahtecilik’ suçundan adli tahkikat başlatıldı. Sürücüye ayrıca Karayolları Trafik Kanunun 23/5-b maddesi gereğince 6 bin 887 TL idari para cezası uygulandı. İHA