İmamoğlu duyurdu: Sınavı başarıyla geçti…

BB tarafından Haliç Tersanesi'nde yapımına başlanan ve İstanbul'a özgü tasarlanan Deniz Taksi'sinin ilki tamamlanarak denizle buluştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İlk Deniz Taksi sınavı başarıyla geçti. Şimdi seri üretime geçiyoruz. Bu taksileri İBB işletecek, aplikasyonla ulaşılacak ve deniz ulaşımına can katacak." dedi.

Sözcü İstanbul

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Şehir Hatları'nın 170. kuruluş yıl dönümünde İBB tarafından Haliç Tersanesi’nde ocak ayında yapımına başlanan ve İstanbul’a özgü tasarlanan Deniz Taksi’nin ilki tamamlanarak denizle buluştu. Bu ay sonu ise 50 Deniz Taksi, üretilerek vatandaşların hizmetine sunulacak.

İMAMOĞLU: DENİZ ULAŞIMINA CAN KATACAK

Sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kendimiz tasarladık, kendimiz ürettik. Haliç Tersanesi'nde ürettiğimiz ilk Deniz Taksi sınavı başarıyla geçti. Şimdi seri üretime geçiyoruz. Bu taksileri İBB işletecek, aplikasyonla ulaşılacak ve deniz ulaşımına can katacak.” dedi.