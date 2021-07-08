İmamoğlu, Kaynarca-Pendik-Tuzla metrosunda tünel kazılarını başlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) eski yönetimi, 13 kilometrelik 9 istasyonlu 2 bağımsız metro hattından oluşan Kaynarca – Pendik – Tuzla metro hattını 2017'de başlattı.

4,9 kilometrelik 2 istasyonlu Pendik-Kaynarca ve 9,10 kilometrelik 7 istasyonlu Kaynarca -Tuzla hatlarındaki çalışmalar, fiziki ilerlemesi binde 2 aşamasındayken, ödenek yetersizliği nedeniyle, 2018 yılında durduruldu.

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, durmuş metro yatırımlarından olan söz konusu iki hattın finansmanında kullanmak üzere, 8 Kasım 2019'da, Fransız Kalkınma Ajansı'ndan 86 milyon Euro kredi sağladı. Şubat 2020'de temin edilen bu kredi ile hatlardaki çalışmalar yeniden başlatıldı.

Aralık 2020'de gerçekleştirilen Eurobond ihracı ile de projeye 34 milyon Euro'luk daha finans katkısı sağlandı. Hatların finansman sorununu çözen yeni İBB yönetimi, Kaynarca – Pendik – Tuzla metro hatlarının kazma işlemlerini gerçekleştirecek TBM'leri (Tunel Boring Machine – Tünel Açma Makineleri) tünellere indirdi. TBM'lerin kazıya başlaması nedeniyle düzenlenen tören, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

“ANADOLU YAKASINDA 7.TBM İNDİRİLDİ”

Törende, ilk konuşmayı İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin yaptı. Göreve başladıklarından beri Anadolu yakasındaki 7'nci TBM cihazını faaliyete geçirdiklerini belirten Alpkökin, “TBM, 53 metre derinlikteki şaftta işletilmeye başlayacak. Bu projemiz, Anadolu yakasının bizce en önemli projesi. Biz, bugün ‘ilk etap' diye adlandırdığımız, Sabiha Gökçen Havalimanı’na bakanlığımızca yapılan hattı, Kadıköy-Kartal- Tavşantepe ile Marmaray hattına ve Pendik'te deniz yollarına bağlayan, 4,9 kilometre olmasına rağmen, Anadolu yakasının en önemli entegrasyon hattının TBM’lerini başlatıyoruz. 2023'te bu hattımızı açıp Sabiha Gökçen hattını, Marmaray’ı, Kadıköy-Tavşantepe’yi ve deniz yollarını Pendik’te birleştireceğiz” dedi.

“BÖYLE BİR SİSTEM MÜMKÜN DEĞİL”

İBB Başkanı İmamoğlu da “İstanbul’da, ‘ulaşım sorununu tümden çözerim' diyen bir sistem mümkün değil. Dünyanın hiçbir yerinde değil. Önemli olan böylesi büyük kentlerde, süreci en doğru bir biçimde kurgulamak. Bu anlamda da bizim gibi kentlerin ulaşımdaki en önemli ayağı metro imalatı, raylı sistemler. O bakımdan İstanbul’da bu işe ayrı bir önem veriyoruz. İstanbul’un bu planlamadaki önündeki en önemli engel, belki de İstanbul’un ne yazık ki şehir planlamasıyla ilgili yanılgıları. Yani bir yol haritasının olmayışı” diye konuştu.

“15 MİLYONU AŞMAMALI DENDİ AMA…”

İBB Meclisi'nin 2009 yılında oy birliğiyle aldığı “1/100.000'lik plan” kararında, “İstanbul, asla 15 milyonu aşmamalı” tarifinin yapıldığını hatırlatan İmamoğlu, “Sadece 12 yıl sonra, neredeyse bugünün İstanbul’u, var olan inşaat düzeniyle yapılaşmış 21-22 milyona yakın insanı şu anda yaşatacak bir yapı stokuna sahip bir kent. İstanbul şehrinin geleceğini hep birlikte, tümden, kararlı bir biçimde, tabiri caizse bir değişmez kurallar metnine dönüştürmemiz lazım. İstanbul sağından, solundan, göbeğinden, saçından, başından çekip, çekiştirilecek bir şehir de değildir. İstanbul şehri; ortak akılla, bütün kurumların aynı masada buluştuğu, birleştiği bir anlayışla tasarlanmalı, prensip kararları alınmalı ve şimdiden 2050, 2100 tarihlerinde nasıl bir İstanbul’da yaşayacağımızı ortaya net olarak koymalıyız” dedi.

“2023'TE AÇILACAK”

4,9 kilometrelik Pendik-Kaynarca hattının 2023'te, 9 kilometrelik Kaynarca-Tuzla hattının da 2024'te hizmete açılacağının müjdesini veren İmamoğlu, söz konusu projeler içen buldukları finansmanla ilgili bilgiler paylaştı. İmamoğlu, şunları söyledi:

* Kurumsal yapımızda şeffaflığa, hesap verebilirliğe ve sağladığınız o güvenle beraber her türlü başarıyı elde edebilirsiniz bakışına sahibiz.

* Halka sözünü verdiğiniz projeleri, bu şekilde eğer yola çıkarsanız, başlayamamış ya da yüzde birle bile değil, bırakmış bir halde değil süreci yürüten bir kurum haline dönüştürürsünüz.

* Yüzde birin bile çok altında başlama oranıyla devraldığımız ve hızlıca süreci başlattığımız bir şekilde firmalarımızla da bu süreci en doğru şekliyle planlayarak, şu anda hızlı bir ilerlemeyle baş başayız. Bugün de TBM kazıya başlıyor. Yakın zamanda da ikinci TBM’i devreye alacağız.