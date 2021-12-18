İnşaat işçileri Murat ve Orhan da hayatını kaybetti

Batman’da tabela montajı yaptığı sırada inşaattan düşen 20 yaşındaki işçi Murat Boğa hayatını kaybetti. Eskişehir'de de 55 yaşındaki Orhan Şen inşaattaki asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

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Türkiye’de her gün 4-5 işçi çalışırken hayatını kaybediyor. Bu defa Hasankeyf karayolu Batman girişinde inşaatı devam eden bir binadan acı haber geldi.

20 yaşındaki Murat Boğa isimli inşaat işçisi tabela montajı yaptığı sırada dengesini kaybederek yüksekten düşerek ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Öte yandan Eskişehir’de , 71 Evler Mahallesi Askerler sokakta inşaat halindeki binanın 4. katında temizlik yaptığı öğrenil Orhan Şen (55), henüz öğrenilemeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü.

Olayı gören inşaat yetkilisi 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Şen'in düştüğü yerde hayatını kaybettiğini belirledi.

Daha dün işe başladığı inşaatta asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Şen'in cansız bedeni polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İHA

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