İnşaat sektöründeki kriz Meclis gündeminde

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, inşaat sektöründe yaşanan krizi Meclis gündemine taşıdı. Karasu, "Vatandaşlar bırakın satılık, kiralık konut dahi bulamıyor. Kira fiyatları yüzde 50’den fazla arttı. Bu, hem sektör hem de vatandaşlar için sürdürülebilir bir durum değil" dedi.

Orhan BOZKURT

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CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, maliyet artışları ile birlikte yüksek faizlerin de inşaat sektörünü olumsuz etkilediğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne soru önergesi veren Karasu, konut stokundaki erimenin ve kira fiyatlarındaki artışın birbiriyle bağlantılı olduğunu anlattı.

KARASU’DAN BAKAN KURUM’A SORULAR

“Vatandaşlar bırakın satılık kiralık konut dahi bulamıyor. Kira fiyatları yüzde 50'den fazla arttı. Bu, hem sektör hem de vatandaşlar için sürdürülebilir bir durum değil” diyen Karasu, Meclis’e sunduğu önergede Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a şu soruları yöneltti:

1- Son dönemde inşaat sektöründe artan girdi maliyetleri nedeniyle yaşanan durgunluğa karşı bakanlık olarak herhangi bir adım atacak mısınız?

2- Mevcut konut stokunun erimesi ve vatandaşların yeni konut talebine karşın inşaat sektörünün bu talebe cevap vermesi mevcut koşullarda mümkün görünmemektedir. Sektör temsilcileri ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına konut stokunun yeniden artması için bakanlığınızca oluşturulmuş bir yol haritası bulunmakta mıdır?

3- Yüksek girdi maliyetleri ile birlikte yüksek kredi faizinin de sektördeki durgunluğa neden olduğu sabitken, bakanlığınızca krediler ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?

4- Yurt dışından ithal edilen bazı girdi kalemlerinin son bir yılda döviz kurundaki artış oranından dahi fazla artması sektörde fiyat denetiminin olmadığının göstergesidir. Bu konuda bakanlığınızca bir denetim yapılmakta mıdır?

5- İnşaat Taahhüt İşletmeleri'nin artan girdi maliyetleri karşısında yaşadığı mağduriyete ilişkin herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır?