İnşaatta çalışırken ölen öğretmenin adı Beylikdüzü’nde yaşayacak

Beylikdüzü Belediyesi, Kavaklı Mahallesi'nde 3 bin metrekare alanda hayata geçireceği spor tesisine, KPSS'de 80 üzeri puan alıp sıralamada ilk bine girmesine rağmen atanmadığı için inşaatta çalışırken hayatını kaybeden 23 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun'un ismini verecek.

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Beylikdüzü Belediyesi, Kavaklı Mahallesi İzzet Begoviç Caddesi'nde 3 bin metrekarelik alanda spor tesisinin yapımına başladı. Tesis içerisinde; 400 seyirci kapasiteli basketbol ve voleybol sahası, fitness ve pilates salonlarının yanı sıra sosyal alanlar da bulunacak.

Beylikdüzü Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısında proje hakkında bilgi veren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, tesise genç yaşta hayatını kaybeden beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun'un ismini vereceklerini açıkladı.

“ELEKTRİK TRAFOSUNU BOYARKEN HAYATINI KAYBETMİŞTİ”

Proje alanını ziyaret ederek yerinde incelemelerde de bulunan Çalık, “Beylikdüzü'nde sembol niteliğinde bir projenin daha temellerini attık. Mimari tasarımının yanında, bu tesisimize sembol niteliğinde dememin bir sebebi daha var.

KPSS'de 80 üzeri puan alıp sıralamada ilk bine girmesine rağmen, atanmadığı için inşaatta çalışan ve geçtiğimiz kasım ayında elektrik trafosunu boyarken hayatını kaybeden 23 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun'un ismini bu spor tesisinde yaşatacağız. Beylikdüzü'nde çocuklarımızın hayallerine kavuşabildiği bir düzen için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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