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İnsan kaçakçılarına operasyon

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, insan kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Operasyon sonucu yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İnsan kaçakçılarına operasyon

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Göçmen Kaçakçılığı-Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Bankacılık Kanununa Muhalefet suçlarından 1'i organizatör olmak üzere 3 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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