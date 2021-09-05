İnternet kafeciyi önce darp, sonra gasp ettiler

Kağıthane'de gece yarısı bir grup internet kafede bulunan İ.G.(33)'yi darp edip, bıçaklayarak parasını, cep telefonunu ve internet kafede bulunan hard diskleri çalarak kaçtı. Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansırken, şüphelilerden ikisi polis tarafından gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr

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Olay Sultan Selim Mahallesi’nde 25 Temmuz Pazar günü gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.G. isimli kişi internet kafedeyken üç şüpheli yaya, dört şüpheli ise arabayla internet kafeye geldi. Şüpheliler internet kafenin önünde bir anda İ.G’ye saldırmaya başladı.

BIÇAKLA YARALAYIP GASP ETTİLER

Yaşanan arbedede İ.G. yanında bulundurduğu tabancanın kabzasıyla şüphelilerden birinin kafasına vurdu. Yaşanan olay sırasında İ.G. bacağından bıçaklanarak yaraladı. Şüpheliler yaralı kişinin bin TL parasını, 3 adet cep telefonu ve internet kafede bulunan hard diskleri alarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili internet kafe ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi.

Şüphelilerden ikisinin Kadir E.(27) ve Yakup I.(19) olduğunu tespit edildi. Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelileri aynı gün içerisinde Üsküdar’da yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Kadir E. ve Yakup I. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan gasp anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.