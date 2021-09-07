İş insanı coronadan yaşamını yitirdi
Denizli'de 91 yaşındaki iş insanı Musa Kazım Manasır, corona virüsü tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Manasır'ın yarın Denizli Asri Mezarlık'ta toprağa verileceği bildirildi.
İş insanı Musa Kazım Manasır, corona virüsü tedavisi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde bugün hayatını kaybetti.
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, yaptığı yazılı açıklamada, eğitim camiası olarak iş insanı Musa Kazım Manasır’ı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, “Merhum Musa Kazım Manasır’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz” dedi.
Musa Kazım Manasır, Merkezefendi ilçesinde Musa Kazım Manasır İlkokulu ile Zehra-Suna Manasır İlkokulu’nu yaptırarak öğrencileriyle buluşturdu. Ayrıca İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yapımına katkıda bulundu. Manasır’ın yarın Denizli Asri Mezarlık’ta toprağa verileceği bildirildi. DHA