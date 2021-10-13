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İş makinesinin altında kalan 7 çocuk babası hayatını kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iş makinesinin altında kalan 7 çocuk babası 58 yaşındaki Sefer Alkan, yaşamını yitirdi. 

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İş makinesinin altında kalan 7 çocuk babası hayatını kaybetti

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Yüksekova ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Doğanlı köyünde meydana geldi.

Bölgede çalışma yapan iş makinesi, yolda yürüyen Sefer Alkan’a çarptı. İsmi öğrenilemeyen operatör, geri manevra yapınca da iş makinesi Alkan’ın üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde Alkan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sefer Alkan’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastane önüne gelen Alkan’ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Jandarma, iş makinesinin operatörünü gözaltına aldı. DHA

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