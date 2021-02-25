IŞİD operasyonunda 12 kişi tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü IŞİD’e yönelik Karasu ilçesi ve Ankara’da operasyon düzenledi.

Karasu ilçesinde 9 kişi, Ankara’da ise 3 kişi gözaltına alındı. Irak’ta terör örgütünün sözde iç güvenlik emiri olan 1 kişi ile geçmiş dönemde terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen Irak uyruklu 11 kişi emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

12 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA