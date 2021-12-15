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IŞİD üyesi Osmaniye’de yakalandı

Osmaniye'de, terör örgütü IŞİD içinde silahlı eylemlere katıldığı belirlenen Suriye uyruklu M.K., jandarma operasyonuyla yakalandı. 

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IŞİD üyesi Osmaniye’de yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince IŞİD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, Suriye’de IŞİD içinde silahlı eylemlere katıldığı belirlenen H.K.’nin kentte olduğunu belirledi. H.K., saklandığı eve yapılan baskınla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. H.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA

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