IŞİD’e finansman sağlayan 7 kişi adliyeye sevk edildi
Kocaeli'de polisin düzenlediği operasyonda terör örgütü IŞİD'e finansman sağladıkları şüphesiyle gözaltına alınan 7 kişi, adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmayla IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve örgüte finansman sağladıkları belirlenen 7 şüpheli, 2 Kasım günü düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 6 şüpheli mahkemeye çıkarıldı.
DHA