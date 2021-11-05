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IŞİD’e finansman sağlayan 7 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli'de polisin düzenlediği operasyonda terör örgütü IŞİD'e finansman sağladıkları şüphesiyle gözaltına alınan 7 kişi, adliyeye sevk edildi.

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IŞİD’e finansman sağlayan 7 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmayla IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve örgüte finansman sağladıkları belirlenen 7 şüpheli, 2 Kasım günü düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 6 şüpheli mahkemeye çıkarıldı.
DHA

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