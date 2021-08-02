İSKİ’den dolandırıcılık uyarısı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), telefonla vatandaşları arayıp kurumun adını kullanarak özel su arıtma cihazı satmaya çalışan kişilere karşı vatandaşları uyardı.

SOZCU.COM.TR

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İSKİ, kurumun adını kullanarak vatandaşlara su arıtma cihazı satmaya çalışan kişilere karşı vatandaşları uyardı. İSKİ’den yapılan açıklamada, “Son günlerde, bazı kişilerin sabit telefon numaraları üzerinden İstanbulluları aradığı, “Siz değerli İSKİ abonelerine özel su arıtma cihazı” ifadesi ile İdaremizin adını kullanarak arıtma cihazı satmaya çalıştığı yönünde ihbarlar alınmaktadır. İSKİ'nin kesinlikle su arıtma cihazı satma şeklinde bir uygulaması bulunmamaktadır.” denildi.