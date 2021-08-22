Haberler - Günün İçinden

Isparta’da orman yangını büyümeden kontrol altına alındı

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Isparta’da orman yangını büyümeden kontrol altına alındı

Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyü ile Burdur’un Bucak ilçesinin Kızıllı köyü arasındaki ormanlık alanda saat 18.00 sıralarında yangın çıktı.

Kısa sürede olay yerine gelen Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin karadan müdahale ettiği yangına havadan da helikopter müdahale etti.

Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları başlatıldı. DHA

Beyoğlu'nda otelde yangın İlginizi Çekebilir Beyoğlu'nda otelde yangın
bodrum Burdur helikopter Isparta istanbul orman yangını yangın