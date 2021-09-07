İstanbul Adliyesi’nde randevusuz aşı uygulaması başladı

İstanbul Adliyesi'nde, corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında, adliyenin C girişi Atrium alanında bulunan Kızılay kan bağışı şubesinde randevusuz aşı uygulaması başlatıldı.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nda, Kağıthane İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yerinde aşı uygulaması başlatıldı.

Adliyede bulunan Kızılay kan bağışlama şubesinde, bir gün devam edeceği ancak talebe bağlı sürenin uzatılabileceği öğrenilen yerinde aşı uygulamasına adliye personeli ile vatandaş, olumlu ilgi gösterdi.

Aşı olmak isteyen vatandaşlar, onay formu doldurduktan sonra, sisteme girişleri yapılıyor. Vatandaş, başvuru talebinden sonra Sinovac ya da Biontech aşılarından istediğini olabiliyor.

Pratisyen hekim Süleyman Malgaz, “Biz buraya öncelikle adliyenin talebi üzerine geldik. Halkımızın aşıya ulaşmasında yarar sağlamak amacıyla, halka daha rahat ulaşabileceğimiz, halkın yoğun olduğu yerlerde aşılarımızı randevusuz şekilde uyguluyoruz. Bu sayede günde ortalama 250-300 aşı yapıyoruz. Talep şu anda iyi” dedi.