İstanbul Barosu Başkanlığı için oy verme işlemi başladı
Dünyanın en büyük barosu olan İstanbul Barosu’nun Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Genel Kurulu’nun ikinci gününde baro başkanlığı için oy verme işlemi başladı.
İstanbul Barosu'nun pandemi nedeniyle ertelenen Genel Kurulu'nun ikinci gününde baro başkanlığı için oy verme işlemi başladı. Haliç Kongre Merkezi’ne gelen İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatlar erken saatlerden itibaren kongre merkezine gelerek oylarını kullanıyor.
İstanbul Barosu Başkanlığı için Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Mehmet Durakoğlu, Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi'nden Hasan Kılıç, Avukat Hakları Grubu'ndan Gökhan Ahi, Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Ata Yazıcıoğlu, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Kaptan Yılmaz, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan İshak Şadi Çarsancaklı, ve Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Grubu'ndan Sezin Uçar yarışıyor.
Oy verme işlemi saat 17.00’ye kadar devam edecek.