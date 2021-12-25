İstanbul Havalimanı’nda 4 bin canlı tıbbi sülük ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda kaçak yollarla Libya'ya götürülmek istenen yaklaşık 4 bin canlı tıbbi sülük (Hirudo Verbana) ele geçirildi.

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İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza ekipleri, dün Libya’ya uçuşu olan yabancı uyruklu bir yolcunun valizinde yaptığı aramada, paketlenmiş kutuların içinde yaklaşık 4 bin canlı tıbbi sülük yakaladı.

Balıkçılık ve Su ürünleri Şube Müdürlüğü’ne durumun bildirilmesinin ardından Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlileri havalimanına giderek, sülükleri inceledi.

İnceleme sonucunda, ‘Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme’ (CİTES) kapsamındaki tıbbi sülüklerin yasa dışı yolla izinsiz ülkeden çıkarılmak istendiği tespit edildi.

CİTES Sözleşmesi’ne aykırı olarak ülkeden çıkarılmak istenen tıbbi sülüklere el konuldu. Canlılığını koruyan sülükler ise doğal ortamlarına iade edildi.

Sülükleri Türkiye’den kaçırmak isteyen şüpheliye ise ilgili kanunun kapsamında 54 bin 555 lira idari para cezası uygulandı. DHA

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