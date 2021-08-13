İstanbul merkezli 3 ilde PKK operasyonu

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü PKK’ya lojistik sağlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Baskında 6 şüpheli yakalandı.

HABIP ATAM

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Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gerçekleştirildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri bu sabah İstanbul'un 7 ayrı ilçesiyle, Bingöl ve Tekirdağ ilçelerinde eş zamanlı baskın düzenledi.

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Baskına özel harekat ve TEM operasyon timi de katıldı. Polis helikopteriyle de havadan destek verilen çalışmada, bazı adreslerde arama yaptı.

TAKİPLERDE BELİRLENDİ

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, operasyonla sonuçlanan sürecin TEM ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik süreklilik gösteren takibi sayesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

TEM ekipleri PKK'ya lojistik sağlayan bazı şüphelileri tespit edince, teknik ve fiziki takip çalışması yapıldı. Yapılan çalışmada, haklarında farklı dosyalar bulunan şüpheliler de tespit edildi.

LOJİSTİK VE MADDİ YARDIM

Şüphelilerden bazılarının, “PKK ve PYD adına kırsal alanda faaliyet yürüttükten sonra legal/illegal yollardan ülkemize giriş yaptıkları” “terör örgütüne maddi, yaşamsal ve lojistik destek temini gerçekleştirdikleri” belirtildi.