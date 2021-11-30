İstanbul uçakları Antalya’ya indi

İstanbul'a inmesi planlanan 20'si dış hat, toplam 26 yolcu uçağı, bu kentte etkili olan lodos nedeniyle Antalya Havalimanına iniş yaptı.

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Antalya Havalimanı Başmüdürlüğünden alınan bilgiye göre, İstanbul’daki şiddetli lodos nedeniyle hem yurt dışı hem de Türkiye’nin çeşitli illerinden İstanbul’a inecek bazı uçakların Antalya Havalimanına yönlendirildiği belirtildi.

Bu kapsamda dünden beri 20 dış hat, 6 iç hat olmak üzere toplam 26 uçak Antalya’ya indi. Bunlardan 20 dış hat ve 3 iç hat uçuşunun Türk Hava Yolları’na (THY) ait olduğu öğrenildi.

Antalya’ya inen uçaklardaki yolcuların birçoğu ise bugün hava şartlarının uygun olduğu saatlerde yeniden İstanbul’a gönderildi, bazı yolcular da otellere transfer edildi. DHA

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