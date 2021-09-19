İstanbul’da 1 milyon liralık kaçak tütün mamulü ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından İstanbul’da sigara kaçakçılığına karıştığı tespit edilen 9 depo ve 4 iş yerinde 1 milyon lira değerinde 23 bin 545 adet tütün mamulü ile 73,6 kilogram tütün ele geçirildi.

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Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şubesi ve İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele kapsamında İstanbul'da bulunan bazı iş hanları ve depolar takibe alındı. Yapılan araştırmalarda kaçak ürünlerin söz konusu iş yerlerinde yüklü miktarda tutulmadığı, yakınlardaki depolarda bulundurulduğu saptandı.

Bunun üzerine operasyonun kapsamı genişletilerek tespit edilen 13 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda bazı adreslerde kapıların kilitli olması nedeniyle kapılar çilingir yardımıyla açıldı. 9 depo ve 4 iş yerinde yapılan aramalarda toplam değeri 1 milyon lira olan teminine dair herhangi bir belge ve TAPDK bandrolü olmayan 4 bin 411 adet puro, 13 bin 580 adet sigarillo, 3 bin 481 paket sigara, 380 paket e-sigara tütünü, bin 308 paket sigara kağıdı, 277 paket sigara filtresi, 108 adet elektronik sigara, 18,6 kilogram tütün, 55 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.