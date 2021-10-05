“İstanbul’da 13 bin 185 öğrenciye 3 milyon 296 bin 250 TL destek ulaştı”

İBB Sözcüsü Murat Ongun, 13 bin 185 öğrenciye ‘Askıda Fatura’ aracılığıyla 3 milyon 296 bin 250 TL eğitim desteği ulaştığını duyurdu. Ongun, “Öğrencileri yalnız bırakmayan tüm İstanbullulara teşekkürler.” ifadelerini kullandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul'da okuyan üniversite öğrencileri için hayata geçirilen ‘Eğitim Destek Paketi'ne yapılan yardım miktarını açıkladı.

“ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMAYAN TÜM İSTANBULLULARA TEŞEKKÜRLER”

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ongun, bugüne kadar 13 bin 185 öğrenciye ‘Askıda Fatura' aracılığıyla 3 milyon 296 bin 250 TL eğitim desteği ulaştığını belirtti. Öğrencilere destek veren yardımseverlere teşekkür eden Ongun, “https://askidafatura.ibb.gov.tr/egitim-destek” internet adresi üzerinden destek olunabileceğini ifade etti.