İstanbul’da 3 hafriyat kamyonu birbirine girdi: Faciadan dönüldü

İstanbul Eyüp’te kırmızı ışıkta geçmeye çalıştığı öne sürülen sürücünün neden olduğu kazada 3 hafriyat kamyonu birbirine girdi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan hafriyat kamyonu şoförü hafif yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

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Eyüp Kemerburgaz istikameti Odayeri Kavşağı'nda saat 09.30 sırasında hafriyat kamyonunun sürücüsü yan yoldan ana yola çıkmak isterken, kırmızı ışıkta geçmeye çalıştığı öne sürülen Bedir Küçükesnaf yönetimindeki hafriyat kamyonuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Bedir Küçükesnaf yönetimindeki hafriyat kamyon ise karşı yönden gelen Bilal Özkan yönetiminde olan hafriyat kamyonuyla kafa kafaya çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtardı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı.

KAZAYI GÖZYAŞLARI İLE ANLATTI

Kazayı gözyaşlarıyla anlatan Bilal Özkan, “Kırmızıda duruyordum. Karşıdan gelen araba da kırmızıda geçti. Beyaz araba için yeşildi o çıkıyordu. Ona vurdu. O da geldi bana vurdu. Bende bir şey yok. Onu anlatmak zor. Kaza anını yaşamak lazım” dedi.

Kural ihlali yaptığı iddia edilen kamyon sürücüsü Bedir Küçükesnaf ise, “Ben bu aracın sahibiyim. Onun peşinden geliyordum. Yan yoldan gelip o benim direkt önümü kesti. Ne hissedeyim ben? Önümü kesti direkt ben ne yapayım yani. Allah’a çok şükür biz de bir şey yok” diye konuştu.

Öte yandan kaza nedeniyle yol geçici olarak trafiğe kapatılınca uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların olay yerinden çekilmesinin ardından ardından trafik normale döndü. (İHA)

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