İstanbul’da 28 milyon lira değerinde sahte içki bandrolü ele geçirildi

İstanbul’da “Sahte Bandrol” konusunda çalışma yapan polis bir adrese operasyon düzenledi. Baskında 387 bin adet sahte içki bandrolü ele geçirildi. Polisin düzenlediği operasyonla 28 milyon lira değerinde sahte bandrolün piyasaya sürülmesi önlenmiş oldu.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri Zeytinburnu'nda bir adreste sahte bandrol bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalarda basım atölyesi olarak faaliyet gösteren bir işyerinde çok sayıda sahte bandrol olduğu belirlendi. Araştırmaların ardından adrese baskın düzenlendi. Operasyonda E.D., Y.B. ve Ö.Ö. isimli şüpheliler yakalandı.

28 MİLYON LİRA

Adreste yapılan aramada, 8 bin 600 adet tabakadan oluşan 387 bin alkollü içecek bandrolü ele geçirildi. Üzerlerinde “karekod” işaretleri de bulunan bandrollerin piyasa değerinin 28 milyon lira olduğu belirtildi. Aramalarda bandrollerin yapıldığı metal kalıp levhalar, basıma hazır 8 pasaport ve farklı belgeler de ele geçirildi.

SERBEST KALDILAR

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Üç şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Taklit bandrol üretilmesi ya da ülkeye sokulması halinde 4733 sayılı kanun kapsamında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası bulunuyor.

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