İstanbul’da 5 ilçede su kesintisi! Arnavutköy, Bahçelievler, Başakşehir, Kadıköy ve Kağıthane’de sular ne zaman gelecek

İstanbul'un Arnavutköy, Bahçelievler, Başakşehir, Kadıköy, Kağıthane ilçelerinde belirli mahallerde akşam saatlerine kadar su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

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İSKİ, Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintileri ile birlikte, İstanbul'da da bazı bölgelerde kesintiler olduğunu, bunun sonucunda da su arzında aksamalar meydana geldiğini duyurdu.

Su kesintilerinin yaşandığı ilçeler şöyle:

Arvanutköy, İslambey Mah,Nenehatun Mah; Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Bahçelievler, Kocasinan Mahallesi; Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Başakşehir, Samlar Mahallesi; Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kadıköy, Sahrayı Cedit ve 19 Mayıs Mahallesi, Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kağıthane, Yahya Kemal Mahallesi, Harmantepe Mahallesi; Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2021 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.