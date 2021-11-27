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İstanbul’da akaryakıt tankerinin ezdiği kadın hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta akaryakıt tankeri sürücüsü, karşıya geçmeye çalışan 60 yaşındaki Saniye T.'ye çarptı. Kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

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İstanbul’da akaryakıt tankerinin ezdiği kadın hayatını kaybetti

Olay, Esenyurt Erzurum Kongre Caddesi’nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt tankeri sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Saniye T.’yi ezdi.

Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri tanker sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. DHA

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